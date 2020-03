Pietro Lo Monaco assicura: “Non assegnare lo scudetto è l’ultima ipotesi. L’epidemia non è partita dall’Italia”

Notizie Napoli, le parole di Lo Monaco sul consiglio federale

Pietro Lo Monaco, consigliere federale, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il dirigente ha parlato della riunione fatta ieri dalla Figc, ma soprattutto del momento che sta vivendo il calcio italiano, a causa del Coronavirus. Ecco le sue parole:



“Fare delle ipotesi serve solo per chiacchierare e perdere tempo. Questa è una situazione di gravità pazzesca che investe la salute della gente e di tutta l’Europa.



Oggi sono stati presi dei provvedimenti che prevede la chiusura totale degli impianti e ferie per i calciatori almeno di 10 giorni. Il problema è che questo provvedimento è in attesa dell’evoluzione della situazione. Se il 3 aprile la situazione non dovesse migliorare e ci dovrebbe essere la necessità di continuare, fa cadere tutto.



Campionato? Non assegnare lo scudetto è l’ultima ipotesi. Non abbiamo parlato di nulla perché non si può, ad oggi non sappiamo la situazione come evolverà. Oggi sappiamo solo che non si fa calcio. Il Consiglio federale deciderà cosa fare.

L’Uefa? Necessario interfacciarsi con loro. Il divieto è per tutte le società, tranne per quelle che sono impegnate nelle competizione europee. Siamo anche in contatto con la Fifa per valutare la situazione, visto anche il divieto dei voli tra Spagna e Italia.



Si parla anche di come sviluppare il prossimo Europeo. Il tempo ti dà la possibilità di recuperare, ma fino ad un certo punto e soprattutto se la situazioni migliori.



Io penso che l’epidemia non è partita dall’Italia, ma da qualche altro stato che ha nascosto un po’ la cosa. Io sono anche per annullare l’amichevole Germania-Italia. Non ha senso giocarla a porte chiuse, è solo un rischio.



Coppa Italia? Non ne abbiamo parlato. Rientra in quell’ordine che è stato emanato”.



