UFFICIALE – Comunicato UEFA: Inter-Getafe e Siviglia-Roma rinviate

Ufficiale, rinviate le gare di Europa League di Inter e Roma. Anche Barcellona-Napoli a rischio?

È arrivata l’ufficialità. Inter-Getafe e Siviglia-Roma, entrambe gare di Europa League che si sarebbero dovute disputare domani, sono state rinviate a data da destinarsi.

LA NOTA DELL’UEFA

Sul comunicato UEFA si legge che:“A causa delle restrizioni per i viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le successive partite della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020: Sevilla FC (Spagna)-AS Roma (Italia); FC Internazionale (Italia)-Getafe CF (Spagna). Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito“.

A questo punto anche la gara tra Barcellona e Napoli diventa fortemente a rischio svolgimento.

