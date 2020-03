In Catalogna 125 casi di Coronavirus, il Ministro della Salute spagnolo: “Lavoriamo per non diventare come l’Italia”

Notizie Napoli, i casi di Coronavirus sviluppati in Catalogna e le parole del ministro della salute spagnolo

NOTIZIE NAPOLI – C’è grande preoccupazione in tutta Europa per la questione sanitaria legata al Coronavirus. La Spagna ha deciso di bloccare tutti i voli provenienti dall’Italia, creando problemi per la trasferta del Napoli a Barcellona.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, in Catalogna ci sono 125 casi positivi al Covid-19. Il Ministro della Salute spagnolo, Salvatore Illa, ha annunciato: “Stiamo lavorando in modo da non arrivare allo stesso palcoscenico dell’Italia“.

