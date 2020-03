Barcellona-Napoli, CdS: “Per gli azzurri il problema del volo è risolto”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La UEFA va avanti, lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Pur in assenza di dichiarazioni ufficiali, da Nyon la linea è chiara: mantenere la calma e portare avanti i tornei iniziati” scrive il quotidiano.

La Spagna ha vietato ogni volo da e per l’Italia ma per le gare di Europa e Champions League è stato trovato un accordo, rivela il giornale. “Per gli azzurri il problema del volo è risolto”: potrebbe trattarsi di una trasferta lampo ma una cosa sembra esser certa, la gara non si rinvierà.