TuttoSport – Allenamento anti-Coronavirus per il Napoli: doccia a turno, novità in sala video

L’emergenza Coronavirus non ferma gli allenamenti a Castel Volturno ma la comitiva azzurra sa bene di dover rispettare alcune regole per prevenire eventuali contagi. La squadra dovrebbe partire per Barcellona prossima settimana e sarà sottoposta ad accurati controlli sanitari all’arrivo in Catalogna.

L’edizione odierna di TuttoSport racconta l’evolversi della giornata al centro tecnico per i giocatori del Napoli. “Dopo l’ allenamento i calciatori fanno la doccia a turno, non si pranza più insieme, non si fanno più riunioni tecniche quotidiane, tranne una sola volta, prima della partita, con staff tecnico e calciatori all’interno della sala video, rispettando la distanza di sicurezza. Durante la settimana, invece, i video vengono analizzati un calciatore per volta, alla giusta distanza e relativamente alla situazione tattica che interessa all’atleta. Poi, è stato raddoppiato il turno di pulizia quando la squadra è a Castelvolturno, sterilizzando il pavimento con ammoniaca; ci si veste e sveste velocemente all’ interno dello spogliatoio, poi Gattuso parla prevalentemente all’ aria aperta. I calciatori sono molto scrupolosi e hanno paura del Covid-19″ scrive il quotidiano.