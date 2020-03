Wolverhampton su James Rodriguez, pronti ad offrire 71 milioni di sterline per il colombiano del Real Madrid

Il Wolverhampton vuole portare James Rodriguez in Premier League

NEWS NAPOLI CALCIO – Il futuro di James Rodriguez è sempre più lontano dal Real Madrid. Il fantasista colombiano era in uscita già la scorsa estate, il Napoli si era fiondato su di lui. Per una serie di infortuni occorsi al Real Madrid però, Florentino Perez decise di non privarsene se non alle sue condizioni e non se ne fece più nulla.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, su James Rodriguez si sarebbe fiondato il Wolverhampton. I lupo vorrebbero portare in Premier League il talento colombiano e sarebbero disposti a sborsare circa 71 milioni di sterline. Offerta monstre se si pensa al rendimento del colombiano negli ultimi tempi.

