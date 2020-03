GdS – Impossibile recuperare le gare di campionato senza il rinvio dell’Europeo: il Napoli finirebbe in Europa League

Notizie Napoli, lo scenario della Serie A senza il rinvio dell’Europeo

NOTIZIE NAPOLI – L’allarme per il Coronavirus ha messo un freno al campionato italiano di calcio. Le gare – ad oggi – sono sospese fino al 3 aprile, il che vuol dire rinviare 3 partite di campionato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che senza il mancato rinvio dell’Europeo, non ci sarebbe modo di recuperare le partite. Dunque lo scudetto andrebbe alla Juventus, a scendere l’assegnazione dei posti in Champions e in Europa League (il Napoli è sesto), con Lecce, Spal e Brescia retrocesse.

Ma questo scenario – si legge – sarebbe rifiutato dalle squadre penalizzate dal campionato interrotto che hanno già fatto sapere che sarebbero pronte a far causa. Insomma, un gran caos che nei prossimi giorni si proverà a risolvere.

