Cm.com – Il Napoli osserva l’attaccante del Real Madrid: Luka Jovic potrebbe essere il prossimo acquisto

CALCIOMERCATO NAPOLI, LUKA JOVIC è NEL MIRINO DEL NAPOLI

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club partenopeo potrebbe fiondarsi sull’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic classe ’97.

LUKA JOVIC AL NAPOLI

In caso di partenza di Arkadiusz Milik, il Napoli potrebbe insistere su Jovic per vestirlo con la maglia azzurra. L’attaccante serbo nella stagione 2019/2020 ha collezionato 2 gol e 1 assist, in 15 presenze.

