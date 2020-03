Napoli, chiesto il rinvio della sfida con il Barcellona: “Non ci sono i presupposti per giocare la partita”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dai colleghi di gonfialarete.com, testa giornalistica della quale è responsabile Raffaele Auriemma, il Napoli avrebbe chiesto il rinvio della gara con il Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Secondo il club azzurro attualmente non ci sono i presupposti per giocare la partita. Stamattina peraltro, i vertici del Barcellona e del Governo catalano sono riuniti per decidere se il match del Camp Nou dovrà essere disputato o meno a porte chiuse”.

