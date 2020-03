Mediaset, Pinelli: “In FIGC si parlerà di rinviare l’Europeo al 2021. La Coppa Italia slitta dopo l’estate. Ferie per i giocatori”

Pinelli comunica quali saranno gli argomenti che si tratteranno nel consiglio straordinario della FIGC

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

AGGIORNAMENTO ORE 16 – Il consiglio federale si è concluso: le società si sono date 13 giorni di tempo per decidere come far procedere il campionato. Il nuovo consiglio si riunirà il 23 marzo con ogni società che porterà la propria idea su come proseguire la stagione.

ORE 15 – Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha comunicato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli quali saranno gli argomenti che verranno discussi nell’incontro con il Consiglio Federale che si terrà in conference call. Vi è la presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, Claudio Lotito Consigliere Federale e il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

CONSIGLIO STRAORDINARIO FIGC, GLI ARGOMENTI

“Si parlerà di quando riprenderà il campionato, come riprenderà e come si concluderà. Rimanendo ad oggi con la normativa e tutte le attività che riprenderanno dopo il 3 aprile, il campionato si giocherà già dal 4/5 aprile con lo slittamento delle giornate. La Coppa Italia slitta dopo l’estate. Ma la strada che sta prendendo corpo e si sta lavorando, è quella di rinviare di un mese o annullare il campionato europeo. Già dall’estero vi sono novità su Barcellona-Napoli, con la decisione di giocare le prossime due gare a porte chiuse e la Francia sta visionando per attuare anch’essa dei provvedimenti”.

EUROPEO NEL 2021 E FERIE PER I GIOCATORI

“L’unica soluzione è spostare l’Europeo. Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sta proponendo una settimana di ferie a tutti i giocatori, ovviamente a quelli che non hanno coppe europee, Sampdoria e Bologna già stanno usufruendo di ciò. Poi, ci sono anche aspetti economici. Gravina ha voluto rassicurare: questo campionato in un modo o nell’altro verrà portato a termine. Anche perchè entro luglio bisogna consegnare alla UEFA una classifica per accedere alla Champions e all’Europa League. La soluzione è quella di posticipare o rinviare l’Europeo al 2021″.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI