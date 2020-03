Paura Coronavirus, il Consiglio dei Ministri spagnolo vieta i voli diretti tra Spagna e Italia

Il Consiglio dei Ministri spagnolo impedisce i voli tra Spagna e Italia

Il portale spagnolo 20minutos comunica che il governo ha approvato la sospensione di tutti i voli diretti tra la Spagna e l’Italia a causa del crescente allarme generato dall’aumento dei contagiati dal Coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha preso la decisione di vietare i voli tra l’Italia e gli aeroporti spagnoli, come misura straordinaria per contenere l’espansione del virus.

“Diverse compagnie aeree in tutto il mondo hanno cancellato i voli per e dall’Italia, il paese più colpito dopo la Cina, che è attualmente in quarantena totale”.

Di fatti Airlive conferma la decisione: “Questa misura entrerà in vigore dall’11 marzo a mezzanotte e continuerà fino a mezzanotte del 25 marzo. BREAKING La Spagna sospende tutto il traffico aereo con l’Italia per Coronavirus”.

La notizia tocca anche il Napoli che, il prossimo 18 marzo, dovrebbe volare verso Barcellona per affrontare il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

