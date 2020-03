Condò: “Gollini dopo Donnarumma è il miglior portiere d’Italia, ha scavalcato anche Meret!”

Condò ha parlato di Gollini e della sua grande stagione

Paolo Condò, giornalista di SkySport, è intervenuto in diretta durante il pre partita del match tra Valencia e Atalanta, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il collega ha parlato del grande salto fatto da Gollini in questa stagione:

“Personalmente Gollini in questo momento lo colloco subito dopo Donnarumma! Il portiere dell’Atalanta sta disputando una stagione pazzesca dimostrandosi fondamentale per Gasperini. Stasera sarà un’assenza pesante. Il numero uno nerazzurro ha scavalcato anche Meret, adesso è lui il secondo portiere più forte in Italia”.