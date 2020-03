UFFICIALE – Porte chiuse in Spagna fino al 5 aprile. Da AS: “Rischio rinvio Barça-Napoli se aumentano i contagi”

Nuovi provvedimenti dalla Spagna, il match Barcellona-Napoli potrebbe slittare

Come in Italia, anche in Spagna arrivano nuovi provvedimenti emanati dal governo spagnolo per far fronte all’emergenza legata al Coronavirus: tutte le manifestazioni sportive si disputeranno a porte chiuse fino al 5 aprile.

Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto a Marte Sport Live: “La Spagna ha fatto l’errore di sottovalutare il virus. Lo abbiamo fatto anche noi italiani ma quando il virus era distante, in Cina. Ora i numeri sono destinati ad aumentare anche in Spagna e se continueranno ad aumentare, non escludo che la partita tra Barcellona e Napoli possa essere rinviata per recuperarla più avanti. Reputo impossibile, a questo punto, disputare anche l’Europeo“.

PORTE CHIUSE AL CAMP NOU

“Non è un vantaggio per il Napoli, che avrebbe quasi giocato in casa coi tanti tifosi che sarebbero arrivati. Pensate che al Bernabeu ne erano 15mila. Il Camp Nou, poi, non è una bolgia, e comunque senza tifosi non è calcio, cambia anche l’intensità di chi gioca. Ovviamente questo sempre se la partita dovesse regolarmente disputarsi”.

