RAI – Napoli pronto il rilancio per Callejon, si complica il caso Milik: i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI, VENERATO PARLA DEI POSSIBILI RINNOVI DI CONTRATTO DI MILIK E CALLEJON

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport è intervenuto durante la trasmissione Goal Show, in onda su Tv Luna. Il collega ha espresso alcune parole sui possibili rinnovi di contratto di due giocatori del Napoli: José María Callejón e Arkadiusz Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

CALLEJON POTREBBE RESTARE AL NAPOLI

“Verso fine aprile ci sarà un vertice con l’agente di Callejon. Il club azzurro offrirà un contratto di un anno sulla base di 3 milioni, se non accetta ci saranno altre squadre su di lui. E così ci sarà un addio sereno”.

MILIK POTREBBE LASCIARE IL NAPOLI

“Per Milik, invece, è diverso. Il giocatore ha fatto capire al Napoli che vorrebbe giocare in un’altra squadra. Lo spazio è poco per lui. Ci sarà un divorzio. Si vocifera un interesse per l’Atletico Madrid”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI