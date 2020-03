Napoli, i medici in contatto continuo con i calciatori a causa del Coronavirus

Il difensore serbo potrebbe saltare le prossime gare

Il Napoli sarà impegnato venerdì 13 marzo contro l’Hellas Verona per la 28° giornata di campionato. Non è ancora ufficiale, ma domani potrebbe arrivare la sospensione del campionato.



Gennaro Gattuso però, non ci pensa e prepara la sua squadra alla gara. Preoccupa Nikola Maksimovic. Il difensore serbo non si è ripreso ancora dai fastidi muscolari ed è quasi certa la sua assenza per venerdì. Il tecnico vuole recuperarlo per la gara contro il Barcellona, il 18 marzo.



Intanto, lo staff medico partenopeo, è in contino contatto con i calciatori durante la giornata. Il pericolo coronavirus incombe e la società non vuole rischiare che i suoi giocatori possano contrarre il virus.



Come riporta Il Mattino, i medici Canonico e D’Andrea hanno avvisato gli atleti di avvisare subito il club se qualcuno delle persone che frequentano, come autisti, camerieri, amici, familiari, possano presentare i sintomi del virus. Intanto, oggi, prima della seduta d’allenamento, sarà misurata la febbre a tutti. Le notizie delle ultime ore hanno allarmato tanto e niente deve essere lasciato a caso.



Per ora sono stati vietati i contatti con l’esterno. Castelvolturno è blindata, non entra nessuno, i giocatori non si dovranno fermare con i tifosi per i selfie e anche gli incontri con gli sponsor sono stati annullati. Se il Napoli non dovesse giocare a Verona venerdì, potrebbe partire un giorno prima per Barcellona e preparare la trasferta europea in anticipo.



