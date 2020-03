Marelli: “Gli arbitri hanno paura, non possiamo far viaggiare migliaia di persone”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro:

“Non possiamo prevedere cosa accadrà domenica prossima, penso che il campionato verrà fermato. Il problema è che non riusciamo a capire il problema. I giocatori si possono ammalare, come qualsiasi altro comune mortale. Gli arbitri anche, non hanno paura tanto per sé stessi, sono super controllati e allenati, hanno paura per i loro cari.

Se si ammalano loro, rischiano di far ammalare figli, mogli, genitori. Se continuiamo a far viaggiare migliaia di persone, alla fine qualcuno diventerà un portatore sano”.