Sarebbe andata in onda domani, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, l’intervista a Elseid Hysaj. Niente da fare, però. Secondo quanto annunciato in diretta radiofonica da Valter De Maggio, il Napoli ha preso una decisione anti-Coronavirus.

La società ha deciso infatti di sospendere qualsiasi intervista o conferenza per salvaguardare lo stato di salute dei propri calciatori.