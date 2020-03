Jovic-Napoli, spunta un retroscena: Giuntoli lo segue dai tempi dell’Eintracht

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Intenzione o tentazione? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela un retroscena curioso.

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è uno dei nomi accostati al Napoli: il quotidiano svela che l’anno scorso Cristiano Giuntoli ha inviato diverse volte i suoi osservatori in Germania, quando il calciatore era all’Eintracht. Al serbo non dispiacerebbe rimettersi in gioco in un altro paese, in una città affascinante come Napoli. Il ventiduenne centravanti dopo il flop può ripartire: ADL non ha fretta ignorata. “C’è da capire cosa sarà del Napoli, la sagoma di Luka Jovic però s’intravede” conclude il quotidiano.