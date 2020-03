GdS – Gattuso confermato per la prossima stagione: incontro di mercato con ADL

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli che verrà ha dette certezze, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La prossima stagione secondo il quotidiano ripartirà da Rino Gattuso.

Il tecnico calabrese si è meritato la conferma per la prossima stagione che Aurelio De Laurentiis dovrà soltanto ufficializzare quando verrà definito in tutti i particolari il nuovo accordo. Nell’incontro avuto giovedì, presidente e allenatore hanno discusso del nuovo organico, hanno accennato anche ad eventuali cessioni e su come riorganizzare il progetto da avviare: per Ringhio, Insigne, Mertens e Zielinski sono indispensabili. Anche per Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Lobotka la conferma non sarà messa in discussione, conclude la Rosea.