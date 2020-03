GdS – Cessioni Napoli, non solo Allan: ADL incasserà dai 200 ai 250 milioni

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che nell’incontro avuto giovedì tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis non si è discusso solo del contratto ma anche di strategie di mercato.

I prossimi a lasciare Napoli sono più di uno: Allan potrebbe partire per 50 milioni. Il PSG punta a Kalidou Koulibaly come sostituto di Thiago Silva: per il difensore senegalese ADL ha rifiutato 100 milioni dal Manchester United ma ha già detto che se dovessero riproporgli l’offerta non direbbe di no. Un altro tra gli indiziati a lasciare Napoli è Faouzi Ghoulam, punto interrogativo su Milik.

Dalle cessioni, in ogni modo, dovrebbero entrare in cassa dai 200 ai 250 milioni di euro, contro i 100 spesi sul mercato di gennaio.