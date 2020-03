Cosa succede se il campionato viene annullato?

C’è il serio rischio di annullare tutto. Domani la decisione della Figc

Periodo difficile in Italia, ani, nel Mondo. Il Coronavirus, o meglio, il Covid-19, sta mettendo in ginocchio tutti. Il contagio è rapido e raddoppia ogni giorno sempre di più.



Il calcio non si è fermato del tutto. Si sono prese delle decisioni in merito, per quanto riguarda la distanza, la presenza dei tifosi o degli addetti ai lavori, ma nessuno stop per ora.



Domani tutto questo potrebbe arrivare. Infatti, la Figc, ha convocato una riunione d’urgenza per parlare del problema ed è molto probabile una sospensione del campionato di Serie A.



Ma se il campionato viene annullato, cosa succede?



– La FIGC decide se assegnare lo scudetto alla Juve o a nessuno. I bianconeri sono primi, a un punto dalla Lazio e di regola, se il campionato “finisse” qua, sarebbero loro a trionfare. Ma non è detto. Il campionato annullato potrebbe portare alla mancata consegna dello scudetto: nessuna squadra trionferebbe, ma ci saranno solamente posizioni per l’Europa.



– In Champions andrebbero Juve, Inter, Lazio e Atalanta. In questo momento, le prime quattro della classifica sono loro e senza variazioni, andrebbero loro in Champions League. Tutte e quattro le squadre alla fase a gironi, senza passare dai preliminari, come da Ranking Uefa degli ultimi anni. Lo scudetto non conta e a questo punto, neanche il secondo o terzo o quarto posto.



– In Europa League Roma e Napoli. Alla quinta e alla sesta posizione, attualmente, ci sono i capitolini e gli azzurri. Coppa Italia a parte, sarebbero loro due a giocare nella seconda coppa europea più importante per i club. La terza squadra? Non uscirebbe dalla coppa nazionale, annullata anch’essa se si annulla il campionato, ma la settima in classifica. In quest’ultimo caso, sorriderebbe il Milan.



– NO RETROCESSIONI e NO PROMOZIONI. Una beffa enorme per il Benevento. Il cammino fantastico della squadra di Filippo Inzaghi in serie B non sarebbe valido. Inoltre, finirebbero le preoccupazioni soprattutto di Brescia e Spal, ultima e penultima, a 9 e 7 punti di distanza dalla zona salvezza. Per loro, una seconda possibilità.



