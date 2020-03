UFFICIALE – Stop alla Serie A per il Coronavirus: deroga per le gare europee!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

AGGIORNAMENTO 00:15 – All’interno del nuovo decreto del Governo che blocca tutte le manifestazioni sportive è presente una deroga per consentire alle squadre impegnate in Europa di partecipare alle varie competizioni, ecco il testo:

“Sarà inoltre consentito disputare, sempre a porte chiuse, eventi e competizioni sportive internazionali. Salvi quindi i prossimi impegni di Champions ed Europa League, in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte del CONI, della FIGC o della UEFA”.

Il Campionato italiano sarà sospeso fino al 3 aprile. La decisione annunciata dal Premier Conte, il quale comunica che tutta l’Italia è interessata alla zona rossa, per evitare il contagio dal Coronavirus.

Secondo quanto riferito dal portale la Gazzetta, nel testo definitivo dovrebbe essere inclusa una deroga per le gare internazionali. Altrimenti, sembra difficile consentire alle squadre italiane di giocare in Europa, poiché che la UEFA già nei giorni scorsi aveva sancito la possibilità che la Juventus giocasse fuori dall’Italia contro il Lione, per la gara di ritorno.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI