Batosta pesantissima per Carlo Ancelotti. Al ritorno a Stamford Bridge da avversario (con il Chelsea ha vinto una Premier e una FA Cup), l’ex allenatore del Napoli è stato travolto dai Blues.

Il suo Everton è crollato per 4-0. Decisive le reti di Mount, Pedro, Willian e Giroud per fissare il punteggio. Ancelotti sta vivendo le sue prime difficoltà: non vince da un mese (8 febbraio) in Premier ed è scivolato nuovamente al 12esimo posto.