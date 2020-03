Quagliarella commenta: “Giornata strana, non si capisce cosa fare. Ci sarà una riunione tra noi calciatori”

News Calcio Napoli, le parole di Quagliarella sulla questione Coronavirus

NEWS CALCIO NAPOLI – L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita con il Verona. Ecco quanto evidenziato:

“È stata una giornata strana, non si capisce cosa fare e così non è facile. Attacca, stacca, non sai mai se giochi, giocare a porte chiuse è un altro sport. Vogliamo rispettare ciò che ci viene detto.

In questi giorni ci sentiremo noi calciatori e vedremo”.

