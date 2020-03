FOTO – Coronavirus, Pescara in campo a Benevento con le mascherine!

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Pescara, in campo stasera a Benevento, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale. La società abruzzese ha pubblicato una foto dei propri calciatori con le mascherine, corredata dalla seguente descrizione:

“PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento“.

Di seguito il tweet del Pescara:

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

