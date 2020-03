Napoli su Jovic del Real Madrid: i blancos lo svenderanno dopo il flop di quest’anno!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha svelato uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare l’attacco. Si tratta di Luka Jovic del Real Madrid. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milik potrebbe essere ceduto, non è un mistero. Sono nati dei problemi riguardanti il rinnovo di contratto che potrebbero portare ad un divorzio tra il Napoli e l’attaccante polacco. L’estate scorsa il Real Madrid ha pagato 60 milioni per l’acquisto di Luka Jovic dall’Eintracht Francoforte. L’attaccante serbo quest’anno però ha completamente disatteso le aspettative. Lo scouting del Napoli segue Jovic da diversi anni ormai, vedremo se quest’anno l’interesse si realizzerà in qualcosa di concreto”.

