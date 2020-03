CLASSIFICA – La Juventus batte l’Inter e torna in testa alla classifica. Sarri si gira e chiede alla panchina di tifare!

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – È terminata questa surreale domenica di Serie A, con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Partita più equilibrata di quanto dica il punteggio finale: 2-0 in favore dei bianconeri.

Il primo tempo ha visto una supremazia da parte dell’Inter, che ha avuto per larghi tratti il pallino del gioco, senza però impensierire Szczesny in nessuna occasione. Nella ripresa è salita in cattedra la Juventus, che ha trovato prima il vantaggio con Ramsey al 54′ e poi il raddoppio che ha chiuso la partita con un fantastico gol di Dybala. Grazie a questa vittoria la Juventus ha scavalcato la Lazio ed è tornata in vetta alla classifica di Serie A.

La partita si è giocata a porte chiuse a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus. Per questo motivo c’è stato anche un particolare siparietto riguardante Maurizio Sarri: il tecnico bianconero si è girato verso la propria panchina invitando i suoi a fare il tifo.

Di seguito la classifica:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI