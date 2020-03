Il Roma, Scotto: “Spadafora voleva le partite in chiaro, dopo il no di SKY ora vuole fermare tutto”

Spadafora risponde al NO di SKY: il campionato di Serie A potrebbe essere sospeso

Il giornalista Giovanni Scotto ha comunicato tramite Twitter il motivo per cui gli incontri di Serie A potrebbero essere a rischio sospensione.

SKY RIFIUTA LA PROPOSTA DI SPADAFORA

“Il Ministro Spadafora ha provato fino all’ultimo momento a trasmettere le partite di calcio in chiaro per evitare gli assembramenti di persone in case e locali. Visto il no di Sky ha coerentemente deciso di fermare tutto per motivi di sicurezza”.

