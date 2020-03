De Laurentiis convinto di Gattuso: lo confermerà anche per il futuro

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio al Napoli, facendo il punto della situazione sul futuro della panchina azzurra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’incontro di Castel Volturno tra De Laurentiis e Gattuso era ampiamente programmato, non è avvenuto casualmente. Il presidente azzurro ha voluto alcune delucidazioni sulle intenzioni future del tecnico calabrese. C’è stato uno scambio di idee e di propositi per la nuova stagione. Oltre al presidente e all’allenatore erano presenti all’incontro anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. L’incontro di Castel Volturno apre alla riconferma di Gattuso in panchina anche per il prossimo anno. Il presidente De Laurentiis ha voluto aspettare che il cambio in panchina iniziasse a prendere forma, prima di decidere sulla validità del progetto tecnico per il futuro. Analizzando meticolosamente l’importanza di Gattuso per questo Napoli e considerando anche i risultati che sta conseguendo, De Laurentiis sembra essere arrivato alla convinzione che Gattuso sia l’uomo giusto per il futuro”.

