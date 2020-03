Chiariello: “Il Coronavirus non è una banale influenza, siamo nella fase R2 dove una persona ne infetta due”

Notizie Napoli, Chiariello parla del Coronavirus

Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21, ha aggiunto il suo punto di vista sul Coronavirus nella trasmissione Campania Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Il Coronavirus non è la Sars, non fa quelle morti; ma non è una semplice influenza, chi lo dice racconta una scemenza! Non c’è un vaccino conosciuto”. Il problema non è la mortalità, ma la pandemia e l’assalto alle strutture pubbliche, che non possono gestire questa situazione. Siamo nella fase R2, vuol dire che una persona ne infetta due e via dicendo. Dobbiamo esercitare le regole della prevenzione, non baciarci e non salutarci.

“Serve la distanza di sicurezza. Non uscite! Al parco, invece, trovo famiglie intere: è un happening! La gente non deve fare così, deve evitare di uscire. E in questo scenario, il calcio deve servire come avveniva con i ‘giochi’ ai tempi dei romani, quando un imperatore, per non rischiare la morte, dava alle persone gli spettacoli”.

