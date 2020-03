Ceccarini: “Il Napoli sempre più vicino ai rinnovi di Maksimovic e Zielinski”

Il Napoli pronto a firmare due importanti rinnovi

ULTIME CALCIO NAPOLI – Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per “tuttomercatoweb” ha parlato del mercato del Napoli e del punto sui rinnovi in casa azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Anche il Napoli in questo periodo si sta muovendo su più fronti. Dopo aver raggiunto l’intesa con Mertens (il belga firmerà fino al 2022 con un ingaggio di 4,5 milioni a stagione), è partita l’accelerata per definire anche il contratto di Zielinski e Maksimovic. La lunghissima trattativa con il centrocampista polacco si sta per concludere. Giuntoli è molto avanti anche per Maksimovic. Si continua a trattare invece per Milik e Hysaj. Il difensore albanese non è detto però che resti. Sul fronte delle partenze illustri si sta delineando sempre più il quadro“.

“Per Koulibaly l’ipotesi più probabile a oggi resta il Paris Saint Germain. Dietro l’angolo ci sono anche Manchester City e United. De Laurentiis vorrebbe almeno 100 milioni, il club francese è intenzionato però a spendere meno. I contatti vanno avanti. In uscita rimane Lozano, ma anche la situazione di Allan è tutta in evoluzione. Sono due giocatori che piacciono ad Ancelotti, difficile però che l’Everton possa piazzare il doppio colpo. Resta comunque una pista da non escludere“.

