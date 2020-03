Tuttosport – Kumbulla sempre più vicino all’Inter, superato il Napoli

L’Inter più vicina a Kumbulla

Secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport, Marash Kumbulla, attuale giocatore del Verona, sembrerebbe essere sempre più lontano dal Napoli ma vicino all’Inter. Sul giocatore c’è sempre stato un grande interesse del Napoli ma il club nerazzurro ha un asso nella manica: cedere l’italo-albanese in prestito per arrivare all’acquisto di Tahith Chong del Manchester United visto che il giocatore non rinnoverà con i Red Devils. Il Napoli, quindi, sembra dover rinunciare al giocatore.

