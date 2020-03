Sibilia: “Il mondo del calcio deve collaborare. Per le partite in chiaro serve un decreto governativo”

Sibilia parla dell’emergenza virus

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per parlare dell’emergenza del Coronavirus che ha avuto influenze anche sul mondo del calcio, stravolgendolo completamente. Ecco quanto dichiarato:



“Anche noi della Lega Dilettanti ci siamo adattati alle decisioni del governo. C’era un problema importante e anche noi abbiamo, per primi, sospeso le partite prime nelle regioni focolaio del virus e poi nel resto dell’Italia.

Sugli Europei ma non c’è nessuna comunicazione sulla sospensione della competizione nonostante girano voci su un possibile rimando.

Partite in chiaro? C’è un problema grave in Italia, quindi si dovrebbe fare un passo indietro, lasciando da parte tutto, e collaborare per poter garantire la sicurezza a tutti. Tutti assieme dobbiamore dare un contributo per quanto sta succedendo ma solo con un decreto governativo si potrebbe risolvere la situazione delle partite trasmesse in chiaro altrimenti ci sono delle legittime difficoltà.”

