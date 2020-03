Partitella in famiglia a Castel Volturno: Gattuso ha voluto massima intensità, chiamato anche un arbitro per l’occasione

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ha scritto un articolo all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, dedicando spazio alla situazione del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha bisogno di mantenere alta la tensione nonostante questa settimana di sosta. A questo proposito, Gattuso ha organizzato un’amichevole in famiglia a Castel Volturno. Ieri si è infatti giocata una partita 10 contro 10 ad alta intensità, come fosse una vera partita. Per l’occasione infatti c’era anche un arbitro vero e proprio. Gattuso ha deciso di aumentare i carichi di lavoro in questi giorni, perciò ha lasciato due giorni di riposo ai calciatori nel weekend”.

“Da lunedì poi, a Castel Volturno, Gattuso inizierà a preparare con la squadra il match di venerdì contro il Verona. La sfida del Bengodi si disputerà chiaramente a porte chiuse, come deciso per tutte le gare di Serie A”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI