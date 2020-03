Napoli-Boga: De Laurentiis pronto all’investimento, Gattuso stravede per il giocatore

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la rosea sottolinea l’interesse del Napoli per Jeremie Boga del Sassuolo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è su Jeremie Boga da tempo. L’esterno di proprietà del Chelsea è cresciuto molto quest’anno al Sassuolo, esplodendo definitivamente. Deve migliorare nella fase di non possesso, ma nell’uno contro uno, salta l’uomo come pochi. L’operazione che il Napoli dovrà fare per Boga non sarà affatto semplice. L’ala francese è di proprietà del Chelsea, che ha un diritto di recompra a 15 milioni di euro. Il Napoli dovrà stare molto attento alle proprie mosse, per evitare di far lievitare il prezzo del calciatore”.

“L’operazione è gradita al presidente De Laurentiis, perchè Boga vista l’età rappresenta un investimento sostenibile. Il calciatore è nelle grazie anche di Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. L’allenatore del Napoli cerca infatti un profilo di questo tipo dal punto di vista tecnico”.

