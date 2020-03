Kiss Kiss, Ceccarini: “Su Koulibaly pochi dubbi, è in uscita. Milik riflette sulla sua centralità”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nicolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato ha dichiarato:

Va messa in evidenza la volontà di Mertens, se avesse voluto davvero andar via non avrebbe firmato mai il rinnovo. Evidente che non se ne voglia andare. Io credo che nell’incontro di ieri si sia fatto il punto della situazione, Gattuso penso sia felicissimo del rinnovo di Mertens, poi mi sembra che ADL sia rimasto soddisfatto del lavoro di Gattuso.

Penso abbiano pianificato il Napoli del futuro, hanno fatto un punto sugli arrivi e sulle partenze. Su Koulibaly non ci sono tanti dubbi, è abbastanza chiaro che sia in uscita, De Laurentiis vuole 100 milioni di euro. Milik? Io penso che su Milik, ma è una mia interpretazioni, ci sia un accordo sull’ingaggio.

Non penso sia quello il problema, si può trovare anche sulla clausola. Ho la sensazione che la cosa si sia fermata perché probabilmente anche Milik sta riflettendo sulla sua centralità nel progetto. Di comune accordo potrebbero prendere altre strade. C’è Mertens, c’è Petagna, capisci che gli spazi per Milik diventino punti di domanda.