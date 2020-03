Il Mattino – Meret a cena con il procuratore. C’è rammarico per il suo infortunio

Il quotidiano parla dell’infortunio di Meret

Il Mattino parla della cena di Alex Meret con il suo entourage. Secondo quanto riportato dal quotidiano il giovane portiere si sarebbe incontrato con il fratello Andrea e con il procuratore Federico Pastorello per parlare sopratutto del suo infortunio che lo tiene fermo. Il giocatore sembra colpito fisicamente ma anche psicologicamente da quanto accaduto. Difatti numerosi sono i fastidi che il giocatore aveva già avvertito al primo anno col Napoli, che lui sperava di riuscire a superare, ma che invece che ora hanno messo sempre più in ombra il portiere che contava di potersi contendere, con Donnarumma, una maglia da titolare per Euro 2020.

