De Nicola: “Per lo sport all’aperto non ci sono problemi. La sosta non farà bene alla forma atletica dei calciatori”

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Riformista. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista evidenziati dalla nostra redazione:

“La cosa più utile contro il Covid-19 sono le precauzioni, sono fondamentali. Lo sport è consigliabile, perchè sia in sicurezza. Negli ambienti come gli spogliatoi, c’è maggior rischio di contagio, ma all’aperto non ci sono grossi problemi. Le paure principali dei calciatori sono varie: in primis c’è la paura di saltare le partite. Questo virus però può avere anche altre conseguenze, perchè se non curato bene, può causare una polmonite virale. Le misure indicate nel vademecum della federazione medico-sportiva non sono superflue. Le misure indicate sono descritte molto bene e credo sia fondamentale utilizzarle tutte. Consiglio di bere molto, perchè in questo modo il virus va direttamente nello stomaco e non nei polmoni”.

“Questa sosta potrebbe essere un bene per il recupero degli infortunati del Napoli, ma di certo non lo farà per la forma atletica. Non saprei definire con certezza i tempi di recupero di Koulibaly, non conosco a fondo la patologia. Se l’infortunio di Meret è legato solo ad un trauma conclusivo invece può rientrare anche subito. Dicono che Ghoulam non sia più lo stesso, io posso dire solo che finché ero un medico del Napoli si è sempre allenato bene. Con Ancelotti ho sempre collaborato bene, mi chiedeva sempre un parere prima dell’allenamento, ma non so se comunicasse bene le informazioni al proprio staff. Non so bene da cosa sia dipeso il mio addio al Napoli, non credo ci sia stata una motivazione in particolare. Non ho mai chiesto spiegazioni e loro non me ne hanno mai date”.

