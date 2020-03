Vertice De Laurentiis Gattuso: il patron azzurro ha chiesto un parere sulla cessione di alcuni ‘senatori’

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha dedicato ampio spazio all’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra De Laurentiis e Gattuso a Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso dell’incontro, De Laurentiis e Gattuso hanno parlato della possibilità di alcune cessioni. Il patron azzurro ha chiesto al tecnico un parere sulle cessioni di alcuni senatori della vecchia guardia tra cui: Callejon, Allan e Koulibaly. È stata stilata una sorta di bozza della lista di cessioni in vista della prossima stagione. È un primo segnale che De Laurentiis creda fortemente nel progetto di Gattuso, confermandolo per il prossimo futuro del Napoli”.

“La fiducia del presidente nei confronti di Gattuso inizialmente era molto poca, in particolare dopo la sconfitta con la Fiorentina era ai minimi termini. Gattuso aveva percepito la mancanza di fiducia e se la era legata al dito. Dopo questo mese e mezzo di Napoli brillante però De Laurentiis si è ravveduto: questa squadra gli piace e anche molto. Il patron ha riconosciuto i meriti dell’allenatore e si è complimentato con lui. De Laurentiis è consapevole che Gattuso abbia riportato ordine in una situazione davvero esplosiva. Il presidente è stato il primo ad ammettere che non fosse né scontato, né facile riuscirci”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI