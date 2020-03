AS – Arthur salta Barcellona-Napoli: 2-3 settimane di stop per il brasiliano!

Arthur out per Barcellona-Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Manca sempre meno alla sfida di ritorno del 18 di marzo degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli. I Blaugrana per la sfida del Camp Nou saranno privi di Busqets e Vidal per squalifica ma sembra che anche un altro centrocampista potrebbe saltare la partita.

Nei giorni scorsi, il brasiliano Arthur, come riportato dal sito ufficiale del Barcellona, aveva riportato un infortunio alla caviglia destra. Il quotidiano spagnolo AS, oggi ha rivelato che i tempi di recupero per il giocatore di Sétien potrebbero essere più lunghi del previsto.

Pare infatti che Arthur dovrebbe restare fuori dal campo per almeno 2-3 settimane e saltare così la gara con il Napoli mettendo i catalani in una vera e propria situazione d’emergenza per la zona centrale del campo.

