Telese: “Agnelli ignorante! In Europa giusto tifare le italiane fatta eccezione per la Juventus”

Luca Telese ha criticato le parole di Agnelli in merito al format Champions

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista, che ha rilasciato alcune parole sulla vicenda riguardante le dichiarazioni d Agnelli:

“Parole di Agnelli? Ignorante. Sono rimasto allibito. E’ gravissimo, è il presidente della società italiana più forte attualmente. In Premier furono felici, quando il Leicester vinse il campionato e fecero tutti gli applausi all’impresa di Ranieri. Sono un po’ più drastico: è giusto tifare le italiane in Europa, tranne quando è la Juve. Zhang? No comment”.