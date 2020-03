Setien: “Giocare a porte chiuse con il Napoli sarebbe davvero triste. In passato mi è capitato una volta”

Setien ha parlato della sfida di ritorno con il Napoli e dell’ipotesi di giocare a porte chiuse

Quique Setien ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Real Sociedad. L’allenatore del Barcellona ha risposto anche ad alcune domande riguardanti la sfida di ritorno contro il Napoli in Champions League:

“Giocare contro il Napoli a porte chiuse sarebbe davvero triste. In passato mi è capitato di disputare una partita senza pubblico, nonostante la vittoria non fu la stessa cosa. Ovviamente dovremmo rispettare le decisioni che verranno prese, in questi casi ci sono cose più importanti della partita”.