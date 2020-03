Tommasi commenta: “La UEFA dovrebbe pensare a spostare l’Europeo”

Notizie Napoli, l’idea di Tommasi di spostare l’Europeo

Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato all’ANSA alcune interessanti dichiarazioni sulla questione Coronavirus e all’impatto che essa può avere sui prossimi Europei:

“La UEFA dovrebbe prendere in considerazione l’idea di spostare l’Europeo dando tempo ai campionati in quanto il problema del Coronavirus non è solo italiano.

In Serie A si è stabilito di giocare a porte chiuse ma tra i calciatori c’è chi è comunque preoccupato. In caso di contagio sappiamo bene che le regole della quarantena valgono anche per i professionisti”.

