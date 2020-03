Infortunio per Meret, il comunicato: “Lavoro differenziato. Trauma contusivo con edema intraspongioso”

L’estremo difensore azzurro si infortuna. Sarà monitorato nei prossimi giorni

Si ferma Alex Meret. Problemi per il portiere del Napoli in allenamento. Durante la seduta di stamattina, l’ex Spal ha svolto lavoro differenziato in palestra e ha svolto terapie.



Ecco il comunicato del club:



“Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esisti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”.



