SKY – Koulibaly si è allenato in gruppo: possibile il rientro contro la Spal

Notizie Napoli, Koulibaly può tornare in campo contro la Spal

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Secondo quanto si apprende dalla redazione di Sky Sport, Kalidou Koulibaly, potrebbe recuperare dall’infortunio, che l’ha tenuto lontano per molto tempo dal campo, in vista del prossimo impegno del Napoli contro l’Hellas Verona.

Infatti il difensore azzurro nella giornata di oggi si è allenato con il gruppo per una parte della sessione, poi ha ripreso il lavoro personalizzato. Negli ultimi allenamenti il senegalese ha dato risposte positive, ma sarà complicato comunque vederlo in campo dal al Bentegodi o fin dai primi minuti nella partita di Champions contro il Barcellona. L’ipotesi più probabile è di rivederlo in campo il prossimo 22 Marzo con la Spal.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI