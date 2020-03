Germania-Italia, il consiglio comunale di Norimberga chiede l’annullamento dell’amichevole!

Notizie Italia, da Norimberga chiedono l’annullamento dell’amichevole con la Germania

La paura per il Coronavirus si espande anche all’estero, dove gli italiani vengono accettare sempre con maggiore difficoltà visto il propagarsi del virus. E anche in Germania si inizia ad avere paura.

Tant’è che il consiglio comunale di Norimberga ha deciso di chiedere l’annullamento di Germania-Italia, amichevole che si dovrebbe giocare il 31 marzo nella città bavarese. “Secondo le informazioni odierne, la municipalità ha deciso di chiedere la rinuncia alla partita. Ci si aspetta che arrivino molti tifosi dalle zone a rischio del Nord Italia“, ha detto una portavoce della città.

L’assessore responsabile della salute, Peter Pluschke, informerà – riporta la Gazzetta dello Sport – la federazione tedesca dopo una riunione con gli omologhi delle altre città della Bundesliga riguardo alla questione Coronavirus. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa entro mercoledì prossimo. Se non volesse rinunciare alla partita, la federazione potrebbe spostare la sede, ma servono città che si accollino i rischi, oppure optare per le porte chiuse. Per la gara sono già stati venduti tutti i biglietti di curva e si andava verso il tutto esaurito.

