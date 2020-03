Coppa Italia, torneo estivo a quattro? Spunta l’ipotesi

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Juventus-Milan e Napoli-Inter vanno recuperate visti i rinvii legati all’emergenza sanitaria per via del Coronavirus. Ma quando? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che dai piani alti del calcio italiano starebbe facendo largo un’ipotesi inaspettata. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Poi sarà necessario recuperare le semifinali di Coppa Italia: dopo Juve-Milan è saltata per decisione del prefetto anche Napoli-Inter che si sarebbe dovuta giocare oggi. Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’ è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo”.