Caos Coppa Italia: ipotesi agosto, ma l’Europa League non può aspettare la vincente

Situazione complessa che non trova ancora soluzione

Caos totale nel calcio italiano. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio il Mondo, ma soprattutto lo sport nel nostro paese, in particolar modo il calcio. Per trovare una soluzione, sono passati diversi giorni e ancora nessuno è contento per le decisioni prese.



Il governo ha deciso che fino al 4 aprile si giocherà a porte chiuse e le gare di questa settimana, ovvero le semifinali di coppa Italia, sono state rinviate.



I recuperi di questi match? Ancora non fissati e difficile prevederli. Stamattina è uscita un’ipotesi: giocare queste partite ad agosto.



Ma non si può. Motivo? La vincente della coppa nazionale accederà direttamente in Europa League, se non lo farà già direttamente dal campionato e, se la finale si giocherà ad agosto, come si può stabilire l’elenco delle squadre impegnate alle prossime coppe europee senza conoscere l’esito della competizione?



Una situazione complessa che per ora, non vede soluzione. La Lega serie A, dopo aver ufficializzato le date dei recuperi dei campionati, dovrà risolvere anche questa questione.



