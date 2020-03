Caos Coronavirus, Lo Monaco propone: “Vista l’emergenza, perché non giocare in zone tranquille?”

News calcio Napoli, la proposta di Lo Monaco per risolvere il caos della Serie A

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex ds Catania. Ecco quanto evidenziato:

“La gestione della Lega non ha mai avuto una linea generale, non ha un’anima propria. In ambito FIGC, uno dei ruoli tocca alla Lega Serie A, c’era Miccichè, la Lega propone Lotito diventando vice presidente FIGC.

Porte chiuse strada giusta? Davanti all’emergenza che mette a repentaglio la vita degli italiani, il coronavirus è un problema e bisogna assumere diverse decisioni. Il governo ha deciso di chiudere scuole, università, in attesa di debellare questa preoccupante epidemia. Il calendario va rispettato, oggi come oggi, nella fase attuale ci sono delle situazioni che potrebbero favorire l’una rispetto ad un’altra.

Già c’è il disagio di giocare a porte chiuse – e per me non è calcio – ho buttato lì una proposta: perché vista l’emergenza, non mettiamo in preventivo la possibilità di giocare in zone tranquille? Tipo Juventus-Inter a Palermo. L’emergenza esiste e va rispettata, quindi si gioca a porte chiuse”.

