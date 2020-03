Davide Ancelotti: “All’Everton c’è tutto per raggiungere i migliori livelli. Sono impressionato dal primo giorno da questa piazza”

Davide Ancelotti racconta cosa vuol dire essere il figlio di Carlo Ancelotti

Il figlio di Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti è intervenuto al canale tv dell’Everton. Di seguito quanto evidenziato:

DAVIDE ANCELOTTI E IL RAPPORTO CON CARLO

“Essere il figlio di Carlo Ancelotti è la cosa migliore al mondo. Inizialmente non è stato facile, ad esempio a Madrid faceva un certo effetto lavorare con giocatori di grande spessore, ma era il mio lavoro. Ho sulle spalle la tensione di essere il figlio di Carlo, ma è anche una grande motivazione che mi spinge a mostrare le mie capacità e le mie conoscenze come allenatore, è un qualcosa che mi spinge a voler dare il meglio continuamente”.

DAVIDE ANCELOTTI ALL’EVERTON

“Mi reputo fortunato a osservare grandi campioni sin da piccolo poiché mio padre ha sempre lavorato con giocatori di alto livello,infatti so come devono comportarsi i più forti. Ho imparato dal passato e voglio continuare ad imparare nel presente e nel futuro. Ho avuto l’occasione di lavorare per grandi squadre e all’Everton c’è tutto per raggiungere i migliori livelli. Qui ci sono strutture fantastiche, tra le migliori in Europa. Ciò che mi ha impressionato sin dal primo giorno è il senso di appartenenza, tutti adorano questa squadra, le persone che fanno parte del club, i tifosi, è qualcosa di straordinario”.

